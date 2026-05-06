Dopo 28 anni, il Tempio delle Ossa ha attirato attenzione per il suo ritorno al cinema e le aspettative di incasso non sono state soddisfatte. La regista, nota per aver lavorato con il regista di Ex Machina, ha dichiarato di essere soddisfatta della qualità del film, anche se si sarebbe aspettata risultati diversi al botteghino. La pellicola, diretta da Alex Garland, ha suscitato reazioni positive, ma ha incontrato difficoltà a raggiungere un pubblico più ampio.

La regista dell'horror firmato da Alex Garland è orgogliiosa della qualità del film, ma avrebbe voluto ottenere incassi migliori. Quando Danny Boyle e Alex Garland hanno annunciato il ritorno della saga horror inglese di 28 anni dopo, hanno messo subito in chiaro che si sarebbe trattato di una trilogia e che il secondo capitolo sarebbe stato diretto da Nia DaCosta per poi vedere il ritorno di Danny Boyle nel terzo e ultimo lungometraggio. I primi due film sono stati girati back-to-back e hanno ricevuto recensioni molto positive, soprattutto il secondo, ma gli incassi non sono andati di pari passo col plauso della critica mettendo a rischio l'ipotesi del terzo film.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, Nia DaCosta delusa dagli incassi: "Eppure abbiamo fatto un gran film"

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