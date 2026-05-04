Dopo 28 anni, il pubblico ha reagito negativamente anche alla versione in streaming del film, lasciando intuire che il terzo capitolo potrebbe non essere realizzato. I dati relativi alle visualizzazioni sulla piattaforma sono in calo, segnalando una diminuzione di interesse per la nuova trilogia di Alex Garland. La pellicola conclusiva, diretta da Danny Boyle, sembra quindi trovarsi in una posizione incerta, con le possibilità di una prosecuzione che si fanno sempre più scarse.

Anche i numeri in streaming sono impietosi, scema l'attenzione sulla nuova trilogia di Alex Garland e l'ultimo capitolo, diretto da Danny Boyle, è sempre più a rischio. I numeri non tornano. Neppure quelli dello streaming. Dopo la fredda accoglienza riservata dal botteghino, 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa arranca anche su Netflix. Secondo Nielsen, l'horror diretto da Nia DaCosta avrebbe ottenuto 2,7 milioni di visualizzazioni nei primi sei giorni di pubblicazione negli USA. Si tratta di un risultato allarmante, soprattutto considerando che il suo predecessore, 28 anni dopo, aveva ottenuto risultati di gran lunga migliori, e si sperava che anche il sequel trovasse il suo pubblico sulle piattaforme di streaming.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa delude anche su Netflix, addio definitivo al terzo film?

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