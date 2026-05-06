25 anni di Explora il Museo dei Bambini di Roma

Il 9 maggio 2001 è stato inaugurato a Roma il Museo dei Bambini, chiamato Explora, situato in via Flaminia. La struttura si trova nell’area dell’ex deposito tranviario del Borghetto Flaminio, recuperata nel quadro di un progetto di riqualificazione urbana. Da allora, il museo ha aperto le sue porte a bambini e famiglie, diventando un punto di riferimento per l’attività culturale e didattica nella città.

Il 9 maggio 2001 apriva in via Flaminia Explora, il Museo dei Bambini di Roma. Una novità per la città e per il quartiere, nata grazie a un progetto di rigenerazione urbana con il recupero dell’area abbandonata dell’ex deposito tranviario del Borghetto Flaminio.Circa 6.700 mq restituiti alla.🔗 Leggi su Romatoday.it Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Notizie correlate Festival delle Scienze di Roma al Museo ExploraIl Festival delle Scienze di Roma arriva al museo Explora con attività proposte sabato 18 aprile nel bookshop e domenica 19 aprile nel museo. Salute mentale bambini e smartphone, l’allarme degli psichiatri: “Negli ultimi 10 anni c’è stata una crescita di circa il 25% dei disturbi”. I rischi della tecnoferenzaQuando un genitore fissa lo schermo del cellulare ignorando il proprio figlio, si innesca un meccanismo psicologico insidioso. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 25 anni di Explora - - Explora; Cosa fare il primo maggio a Roma: eventi, musei e trasporti. La guida completa; Explora, il Museo dei Bambini di Roma; Venerdì è di nuovo festa! Ponte 1° Maggio: meteo e 3 idee geniali per viaggiare con i bambini. Ad Ascoli Piceno, per la gioia di tutti i bambini, al Circo Città di Roma arrivano come ospiti speciali le HUNTRIX Solo giovedì 7 maggio alle ore 18:00 vi aspettano Rumi, Mira e Zoey per uno spettacolo pieno di magia, musica ed emozioni. Un evento imperdi - facebook.com facebook