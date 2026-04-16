Festival delle Scienze di Roma al Museo Explora

Il Festival delle Scienze di Roma si svolge al Museo Explora con diverse attività programmate per il weekend. Sabato 18 aprile le iniziative si svolgono nel bookshop, mentre domenica 19 aprile si tengono all’interno del museo. L’evento offre opportunità di approfondimento e coinvolgimento per i visitatori interessati ai temi scientifici. Le attività sono rivolte a un pubblico di tutte le età e si svolgono nel corso del fine settimana.

Il Festival delle Scienze di Roma arriva al museo Explora con attività proposte sabato 18 aprile nel bookshop e domenica 19 aprile nel museo.Le attività di Explora sono dedicate al tema Caos e Armonia, scelto per la XXI edizione del festival, promosso presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate NarteA fa tappa al Musa – Museo Universitario delle Scienze e delle ArtiDi carne, di cera, di ossa: la visita di NarteA al Museo dedicato all’anatomia umana. Leggi anche: Carnevale 2026 al museo Explora Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festival delle Scienze 2026 a Roma: il programma e tutti gli eventi; Il CNR partecipa al Festival delle Scienze di Roma Caos e Armonia; Ispra al Festival delle scienze di Roma - SNPA; Festival delle Scienze di Roma 2026. Al via domani il Festival delle Scienze di RomaFestival delle Scienze di Roma CAOS E ARMONIA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 15-19 aprile 2026 XXI edizione Al via domani il Festival delle ... romadailynews.it Festival delle Scienze di Roma: Gli appuntamenti dell’INGVAnche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa al Festival delle Scienze di Roma contribuendo al programma con attività e approfondimenti ... ilmetropolitano.it Siamo al Festival delle Scienze di Roma - facebook.com facebook Dal 15 al 19 aprile 2026 torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Festival delle Scienze di Roma. Scarica il programma e scopri gli interventi e i laboratori @esa auditorium.com/it/festival/fe… @deepbluedot x.com