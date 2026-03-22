Il seme nel deserto la biografia di Alberto Trussardi che attraversa il Dopoguerra

È stata pubblicata la biografia di Alberto Trussardi, intitolata “Il seme nel deserto”, che racconta la sua vita attraversando il Dopoguerra. La narrazione si concentra sulla sua storia personale, radicata nella Bergamasca, e presenta i momenti salienti della sua esperienza. Il libro si propone di offrire un racconto autentico e diretto di un percorso di vita segnato da eventi storici e scelte individuali.

Una storia di vita radicata in Bergamasca, ma universale nei valori che può trasmettere a un lettore attento. Manca ancora qualche mese all’uscita in libreria, prevista per il 26 giugno, ma già si parla del nuovo libro dello psicologo e psicoterapeuta Daniele Bondanese. Il seme nel deserto. Storia di una vita costruita con la volontà, pubblicato dalla casa editrice cittadina Ikonos, racconta la biografia del nonno dell’autore, Alberto Trussardi, originario di Clusone. “Erano anni che pensavo a questo libro – racconta Bondanese -. Fin dalla sua nascita, il 12 gennaio 1940, il destino di mio nonno è stato segnato dall’abbandono”. Trussardi nasce infatti da una ragazza madre: “Portava addosso un marchio di rifiuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Folly Mojave: il rifugio off-grid nel deserto californiano che ridefinisce il lusso sostenibileIl sole tramonta sulla distesa arida del Mojave Desert, tingendo di rame e oro i massi erratici che sembrano caduti da un cielo marziano. È morto Sandro Munari, il campione che ha vinto 4 volte Montecarlo, corse anche in F1 e domò la Lamborghini nel desertoIl mondo dell’automobilismo saluta una delle sue icone più leggendarie: si è spento a Bologna, all’età di 85 anni, Sandro Munari.