1879 - Perugia ha un anfiteatro di legno chiamato Turreno

Nel 1879, a Perugia, si trovava un anfiteatro di legno chiamato Turreno. In quel periodo, la popolazione più umile preferiva spesso il digiuno rispetto a grandi banchetti, rendendo parziale l’espressione di Giovenale “panem et circenses”. Questa realtà riflette il modo in cui le persone vivevano e si divertivano in quegli anni, segnati da abitudini e usanze diverse rispetto ad altre epoche.

Di norma il ceto popolare dell’epoca tendeva a frequentare più il digiuno che l’abbuffata, tanto da rendere parziale la celebre locuzione di Giovenale “panem et circenses”. Insomma, da masticare c’era poco ma i circenses, quelli erano apprezzati con entusiasmo, stante anche il tenue costo dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Perugia, lavori all'ex Turreno: "Proroga al cantiere, si sta definendo una variante strutturale"Lo stato di avanzamento dei lavori all'ex Turreno di Perugia torna al centro del dibattito in consiglio comunale.

Perché quando il figlio ha aperto la porta e lei ha visto il corpo di Ilaria non ha chiamato la polizia?Fino a quanto sei disposto a rischiare per aiutare un figlio? Quali colpe sei disposto a coprire per sottrarlo alla legge? Domande che diventano...