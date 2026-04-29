Perugia lavori all' ex Turreno | Proroga al cantiere si sta definendo una variante strutturale

A Perugia, il cantiere all'ex Turreno è oggetto di discussione in consiglio comunale dopo che è stata annunciata una proroga dei lavori. Attualmente si stanno definendo le modalità per una variante strutturale che potrebbe influenzare i tempi di completamento dell’intervento. La questione riguarda la gestione e l’andamento delle operazioni di ristrutturazione di questa struttura storica.

Lo stato di avanzamento dei lavori all'ex Turreno di Perugia torna al centro del dibattito in consiglio comunale.L'assessore Zuccherini ha risposto all'interrogazione presentata dai consiglieri Augusto Peltristo ed Edoardo Gentili sullo "Stato di avanzamento dei lavori, destinazione e modalità di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Il maltempo rallenta i lavori al mercato ittico: sì a una proroga di 30 giorniIl Comune ha accolto la richiesta della ditta incaricata delle opere, che nelle scorse settimane si è dovuta fermare a causa delle forti piogge. Leggi anche: Perugia, approvata una nuova variante al progetto della scuola di Ponte Pattoli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Perugia, la rivoluzione di Ponte San Giovanni è quasi completa: Entro primavera la consegna dei primi alloggi; Corrotto per il lavoro alla figlia: condannato un ex carabiniere del Ros; Perugia al lavoro per il rinnovo di Tozzuolo . Stramaccioni: è scattata la conferma; Novara, il 29 aprile partono i lavori di recupero dell'ex Macello: l'annuncio del sindaco. Perugia città degli studenti: nell’ex Inpdap nasce un campus a cinque stellePerugia, 8 aprile 2026 – Uno studentato a cinque stelle è pronto ad aprire nella prossima stagione universitaria nello stabile dell’ex Inpdap a Largo Cacciatori delle Alpi 32. Il prestigioso immobile, ... lanazione.it Perugia, Enel rinnova il riassetto elettrico di Settevalli: lunedì i lavoriE-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 10 novembre effettuerà un intervento di manutenzione e potenziamento del ... ilmessaggero.it Antenne e rischio elettromagnetismo, i primi dati ufficiali del monitoraggio a Perugia Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Prove #AfterLife #Perugia Stasera la data zero x.com