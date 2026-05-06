Nella giornata del 6 maggio 2026, il 10eLotto ha distribuito un totale di 190mila euro tra diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Veneto e Marche. In questa regione, due vincite hanno portato a un risultato complessivo significativo. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di giochi d’azzardo, mentre le singole vincite sono state confermate dalle autorità competenti.

Ancona, 6 maggio 2026 – Il 10eLotto fa il pieno di vincite in tutta Italia, con 190mila euro distribuiti tra Sicilia, Veneto e Marche. Tre i colpi da 50mila euro centrati con altrettanti “9” oro in modalità frequente, ai quali si aggiunge una vincita da 40mila euro grazie a “9” numeri extra. La dea bendata ha fatto doppia tappa nelle Marche: a Senigallia un giocatore ha centrato in largo Boito Arrigo 9 numeri extra in modalità frequente, conquistando 40mila euro e altri 50.000 euro sono finiti a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino, in via Nazionale, sempre con un ‘9’ con numero oro e una puntata da 3 euro. https:www.ilrestodelcarlino.itfanocronacachi-davide-seri-runner-rinunciato-vincere-e0t675la Le altre vincite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 10eLotto, vinti 190mila euro: le Marche fanno doppietta, ecco dove

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