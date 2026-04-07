10eLotto doppietta a Latina | vinti 37mila euro

Nel fine settimana, il 10eLotto ha registrato due vincite significative a Latina, con premi complessivi di 37 mila euro. Le estrazioni si sono svolte venerdì 3 e sabato 4 aprile, portando alla regione un totale di 74 mila euro in premi distribuiti. La notizia è stata riportata da Agipronews, evidenziando l’entità delle vincite e il coinvolgimento della regione in queste estrazioni.

Latina, 7 aprile 2026 – Festeggia il Lazio con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorsi di venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026 sono andati alla regione – tra i premi più alti – vincite per un valore complessivo di 74.632 euro. Nell’estrazione di venerdì doppietta a Latina dove, presso il punto vendita in Viale John Fitzgerald Kennedy, è stato centrato un colpo da 30mila euro grazie ad un “9”; invece presso l’esercizio in Via Giacomo Matteotti è andata una vincita da 7mila euro con un “6” Doppio Oro. Nel concorso di sabato distribuiti, invece, quattro premi a Roma: il primo da 20mila euro, in Viale del Campo Boario, grazie ad un “9”, il secondo da 6mila euro, in Viale Ermanno Wolf Ferrari, con un “7” Doppio Oro, il terzo ancora da 6mila euro, in Via di Boccea, grazie ad un “6” Doppio Oro e l’ultimo da 5. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: 10eLotto, vinti 6mila euro a Lauro Leggi anche: 10eLotto: in Campania vinti oltre 26mila euro