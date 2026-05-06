10eLotto colpo da 30.000 euro a Campo Tures | fortuna in Trentino

Una vincita di 30.000 euro è stata segnalata a Campo Tures, in Trentino, nel gioco 10eLotto. L’estratto vincente è stato centrato in un punto vendita locale. Oltre a questa, altre località della regione hanno registrato premi significativi nelle ultime settimane, senza però raggiungere gli importi di questa vincita. La notizia si aggiunge alle recenti segnalazioni di vincite di soldi in varie zone del Trentino.

? Cosa scoprirai Dove si trova esattamente il punto in cui è avvenuta la vincita?. Quali altre località del Trentino hanno registrato premi importanti?. Quanto ammonta il totale delle vincite tra Trento e provincia?. Come cambierà l'economia locale con questi nuovi capitali distribuiti?.? In Breve Vincita di 21.660 euro registrata a Grigno in via Vittorio Emanuele.. Ambo su ruota Cagliari premiato con 15.625 euro nel comune di Trento.. Totale premi Lotto tra Trento e provincia superiore ai 36.000 euro.. Evento avvenuto lunedì 4 maggio nella località Am Anger di Campo Tures.. Un 6 Doppio Oro da 30.000 euro è stato centrato lunedì 4 maggio nella località Am Anger, a Campo Tures, grazie a una giocata vincente al 10eLotto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 10eLotto, colpo da 30.000 euro a Campo Tures: fortuna in Trentino Notizie correlate Colpo di fortuna a Egna: il 10eLotto regala 52.000 euroUn colpo di fortuna da 52mila euro ha illuminato la giornata di un cittadino di Egna lo scorso 14 aprile. Leggi anche: Aprilia, colpo da 500.000 euro: la fortuna torna in piazza Benedetto Croce