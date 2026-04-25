Una tabaccheria di Aprilia ha registrato una vincita di 500.000 euro con il gioco Mega Miliardario New. Si tratta della stessa somma vinta un anno fa nello stesso esercizio. La vincita attuale si aggiunge a quella precedente, entrambe avvenute in località Aprilia. La notizia è stata resa nota dai gestori del punto vendita, senza ulteriori dettagli sui vincitori.

? Cosa sapere Vincita da 500.000 euro con Mega Miliardario New in una tabaccheria di Aprilia.. Il premio si aggiunge a una vincita identica registrata ad Aprilia dodici mesi fa.. Un biglietto del Mega Miliardario New ha trasformato la fortuna di un giocatore in piazza Benedetto Croce ad Aprilia, portando una vincita da 500.000 euro proprio nel cuore del nord pontino. Il colpo fortunato è avvenuto all’interno di una tabaccheria situata nell’area centrale della città, dove il tagliando vincente ha permesso a un cliente di intascarsi una delle somme più alte previste da questa serie di gratta e vinci. La notizia, confermata dai dati raccolti dall’agenzia Agimeg, arriva in un momento in cui la fortuna sembra aver scelto con insistenza le strade di questa zona, segnando un ulteriore capitolo di successi legati ai premi massimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aprilia, colpo da 500.000 euro: la fortuna torna in piazza Benedetto Croce

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