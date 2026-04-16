A Egna, il 14 aprile, un cittadino ha vinto 52.000 euro giocando al 10eLotto. La somma è stata ottenuta grazie a una schedina vincente, che ha portato un rilevante guadagno in un singolo giorno. La notizia si aggiunge alle vincite che si verificano regolarmente nel territorio, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sull’identità del vincitore.

Un colpo di fortuna da 52mila euro ha illuminato la giornata di un cittadino di Egna lo scorso 14 aprile. La vincita è stata generata da una giocata al 10eLotto che ha centrato la combinazione del 9 Oro, premiando un utente presso il punto vendita situato in via Gansplatzen. La dinamica del premio e i flussi della fortuna nazionale. Il successo registrato nel territorio bolzanino si inserisce in un contesto di grande movimento finanziario per le lotterie nazionali. L’estrazione dello scorso 14 aprile ha infatti distribuito complessivamente 28,3 milioni di euro su tutto il territorio italiano. Se guardiamo invece all’andamento complessivo dei premi erogati dall’inizio dell’anno, la cifra totale raggiunge l’imponente traguardo di 1,1 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo di fortuna a Egna: il 10eLotto regala 52.000 euro

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