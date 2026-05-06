109° Giro d’Italia | grande attesa a Salerno scuole chiuse in anticipo a Cava

A Salerno si respira di nuovo l’energia tipica del Giro d’Italia, con le strade animate dal passaggio della corsa e il pubblico in attesa. Nel frattempo, a Cava de’ Tirreni, le scuole hanno chiuso prima del previsto, probabilmente per motivi legati all’evento. La città si prepara ad accogliere i ciclisti e i tifosi, mentre le vie si riempiono di colori e di persone desiderose di vivere il grande momento sportivo.

Per le strade di Salerno torna l’atmosfera vivace e coinvolgente che accompagna da sempre il Giro d’Italia. Giovedì 14 maggio, la sesta tappa della celebre corsa ciclistica, in partenza da Paestum e diretta a Napoli, attraverserà la città regalando un momento di spettacolo e partecipazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Giro d’Italia nel sud pontino. Scuole chiuse anche a Itri. Come cambia la viabilità

Tour of the Alps 2026 a Bolzano, venerdì 24 aprile viabilità rivoluzionata e scuole chiuse in anticipo. L’elenco degli istituti e delle stradeL'arrivo di una grande competizione ciclistica porta sempre entusiasmo cittadino, insieme a necessarie modifiche alla viabilità.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109; Guida pratica al Giro d'Italia; GIRO D'ITALIA 2026, I SEGRETI DELL'EDIZIONE NUMERO 109.

Giro d'Italia, squadre e corridori partecipantiVenerdì 8 maggio sarà il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, da ... sport.sky.it

Giro d’Italia 2026: quando inizia, quali sono le tappe e il percorso completoIl Giro d'Italia 2026, edizione numero 109, scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, a Nessebar sul Mar Nero, per la prima volta nella storia, e si concluderà ... fanpage.it

Wellens critico sulla partenza del Giro d'Italia in Bulgaria: "Il viaggio è stato un rompicapo, sarò sollevato quando saremo in Italia. Noi siamo partiti con un numero di mezzi ridotti" - facebook.com facebook

First attempt. First Pink Jersey. Sometimes dreams come true. Who will make it happen this year Centrare la vittoria al primo tentativo, indossare la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia. Il sogno a volte si realizza. Chi centrerà l’obiettivo quest’anno #G x.com