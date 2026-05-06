109° Giro d’Italia | grande attesa a Salerno scuole chiuse in anticipo a Cava

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si respira di nuovo l’energia tipica del Giro d’Italia, con le strade animate dal passaggio della corsa e il pubblico in attesa. Nel frattempo, a Cava de’ Tirreni, le scuole hanno chiuso prima del previsto, probabilmente per motivi legati all’evento. La città si prepara ad accogliere i ciclisti e i tifosi, mentre le vie si riempiono di colori e di persone desiderose di vivere il grande momento sportivo.

Per le strade di Salerno torna l’atmosfera vivace e coinvolgente che accompagna da sempre il Giro d’Italia. Giovedì 14 maggio, la sesta tappa della celebre corsa ciclistica, in partenza da Paestum e diretta a Napoli, attraverserà la città regalando un momento di spettacolo e partecipazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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