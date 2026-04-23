Tour of the Alps 2026 a Bolzano venerdì 24 aprile viabilità rivoluzionata e scuole chiuse in anticipo L’elenco degli istituti e delle strade

Venerdì 24 aprile, la città di Bolzano sarà interessata da cambiamenti alla viabilità e chiusure anticipate di alcune scuole a causa del Tour of the Alps 2026. La manifestazione ciclistica prevede l’intervento di modifiche nelle strade principali, mentre molte scuole anticiperanno la chiusura per motivi logistici. La giornata si preannuncia con un'attenzione particolare per la gestione del traffico e la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

L'arrivo di una grande competizione ciclistica porta sempre entusiasmo cittadino, insieme a necessarie modifiche alla viabilità. In vista del Tour of the Alps 2026, il Comune di Bolzano ha pubblicato un'ordinanza ufficiale che regola il traffico per la giornata di venerdì 24 aprile 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Frosinone, scuole chiuse il 22 aprile per lavori di manutenzione idrica: l’elenco completo degli istituti e di tutte le stradeMercoledì 22 aprile molti studenti frusinati dovranno affrontare uno stop alle lezioni. Tour of the Alps, cambia la viabilità in città: strade chiuse e divietiIn occasione del passaggio del Tour of the Alps, Trento si prepara a tre giorni di modifiche alla viabilità. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps, Tom Pidcock vince la terza tappa in volata. Pellizzari sempre leader; Tour of the Alps 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour of The Alps 2026. Grazie per ... oasport.it Tour of the Alps: vittoria in solitaria per Lennart Jasch nella quarta tappa. Pellizzari resta leaderLennart Jasch (Tudor Pro Cycling) ha vinto in solitaria la quarta tappa del Tour of the Alps, da Arco a Trento. Il 25enne tedesco faceva parte ... sportmediaset.mediaset.it #Musica Riparte il tour per Elisa, stasera sarà a Jesolo. Il tour toccherà Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Eboli. E l’artista annuncia -via social- un nuovo album intimo e autobiografico. - facebook.com facebook #Inter, Summer Tour a Perth ad agosto: #Vieri presente alle attività di promozione del torneo x.com