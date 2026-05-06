100mila case a prezzo calmierato Ecco a chi andranno | tutti i requisiti

Da thesocialpost.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato un piano per assegnare 100mila case a prezzi calmierati, rivolto a famiglie, giovani e lavoratori. La misura si inserisce in un’azione più ampia volta ad affrontare l’emergenza abitativa, che coinvolge diverse fasce della popolazione. Sono stati stabiliti requisiti specifici per accedere alle abitazioni a prezzi contenuti, in un tentativo di favorire l’accesso alla casa in un momento di difficoltà diffusa.

Nel pieno di una emergenza abitativa che continua a incidere su famiglie, giovani e lavoratori, il governo prova a delineare una strategia di medio-lungo periodo per ampliare l’accesso alla casa. L’aumento dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione ha reso sempre più difficile l’ingresso nel mercato per ampie fasce della popolazione, spingendo l’esecutivo a intervenire con un piano strutturato. L’obiettivo dichiarato è quello di creare nuove opportunità abitative attraverso un mix di interventi pubblici e privati, puntando su modelli già sperimentati come l’ housing sociale e il recupero del patrimonio edilizio esistente. In questo contesto si inserisce la proposta annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mira a ridefinire l’offerta abitativa nei prossimi anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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