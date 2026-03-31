Festa per i 140 anni di Legacoop Dalle case a prezzo calmierato alle visite guidate nei quartieri | Mettiamo al centro le persone

In occasione del 140° anniversario, Legacoop ha organizzato eventi che includono visite guidate nei quartieri e iniziative legate alle case a prezzi calmierati. La Federazione nazionale delle Cooperative, nata nel 1886 con 100 delegati rappresentanti 248 società e 70.000 soci, celebra questo traguardo con attività che coinvolgono le comunità locali e i cittadini.

di Marianna Vazzana Era il 1886 quando 100 delegati, in rappresentanza di 248 società e di 70mila soci, diedero vita a Milano alla Federazione nazionale delle Cooperative. Nel 1893 diventò Lega delle Cooperative, la più antica delle associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative in Italia. Da allora sono passati 140 anni. E per l’anniversario, Legacoop Lombardia presenta un calendario ricco di iniziative che unisce tutte le anime di questa realtà. Una famiglia gigantesca con 924 cooperative, di cui 828 attive, un valore di produzione che supera i 3 miliardi di euro, un numero di occupati di oltre 36mila addetti e un totale di 992.332 soci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa per i 140 anni di Legacoop. Dalle case a prezzo calmierato alle visite guidate nei quartieri : "Mettiamo al centro le persone" Articoli correlati Ripartono le escursioni nelle Grotte di Montevicoli: via alle visite guidate gratuiteCEGLIE MESSAPICA - Prosegue il percorso di valorizzazione delle Grotte di Montevicoli, con una nuova tappa prevista per domenica 11 gennaio. Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di MonrealeNella prima domenica del mese a ingresso gratuito, alle 11 una visita didattica che ripercorre oltre sessant’anni di arte contemporanea attraverso... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Gambettola festeggia 140 anni di Carnevale: la Romagna accende la sua festa più iconica; Gambettola celebra 140 anni di Carnevale, grande festa il 6, 11 e 19 aprile tra creatività e tradizione; I 140 anni della Novara-Varallo: cinque viaggi speciali per festeggiare; Festa per i 140 anni di Legacoop. Dalle case a prezzo calmierato alle visite guidate nei quartieri : Mettiamo al centro le persone. Festa per i 140 anni di Legacoop. Dalle case a prezzo calmierato alle visite guidate nei quartieri : Mettiamo al centro le personeI numeri: valore di produzione che supera i 3 miliardi di euro, oltre 36mila occupati e 992.332 soci . Il calendario delle iniziative per celebrare l’evento. Si comincia domani al Teatro Elfo Puccini. ilgiorno.it Per il lungo fine settimana di festa, le previsioni di MeteoSvizzera indicano per il Ticino un tempo mite e soleggiato. In media, più di una camera su due è già stata prenotata x.com Per il lungo fine settimana di festa, le previsioni di MeteoSvizzera indicano per il Ticino un tempo mite e soleggiato. In media, più di una camera su due è già stata prenotata - facebook.com facebook