Leone XIV nel mirino di Trump | cosa c’è dietro l’attacco al primo papa statunitense

Il 13 aprile 2026, si è diffusa la notizia di un attacco rivolto a Leone XIV, il primo papa statunitense, da parte dell’ex presidente. La vicenda coinvolge dichiarazioni pubbliche e comunicazioni ufficiali, con reazioni da parte delle istituzioni coinvolte. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato interrogativi sull’origine e le motivazioni di questa presa di posizione. Non sono ancora state fornite spiegazioni ufficiali dettagliate sui motivi di questa controversia.

Washington, 13 aprile 2026 – Non è uno scontro nato all’improvviso. E non è neppure una polemica qualsiasi tra la Casa Bianca e il Vaticano. Leone XIV è il primo papa statunitense della storia della Chiesa cattolica: nato a Chicago, formato dentro la cultura civile, religiosa e politica americana, in grado di parlare agli Stati Uniti da interno e non da osservatore straniero. A Chicago lo chiamano “Da Pope”. Ilfaroonline.it lo aveva scritto subito: è un Papa americano, ma non è il Papa che Trump avrebbe voluto ( leggi qui ). Da qui bisogna partire. Quando Trump attacca Leone XIV, non colpisce soltanto il capo della Chiesa ma una voce americana autorevole, che conosce il proprio Paese e che ha scelto di contestare apertamente la guerra, il linguaggio della forza, la linea dura sui migranti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it “E’ un debole”. Cosa c’è davvero dietro il brutale attacco di Trump a Papa Leone“La guerra può essere necessaria, ma usare Dio per giustificarla è sbagliato e dannoso”. Attacco di Trump al Papa: Giani solidale con Leone XIVFirenze, 13 aprile 2026 – "La più sentita e forte solidarietà a Papa Leone XIV, aggredito da att acchi ingiuriosi e irresponsabili da parte del... Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti Argomenti più discussi: Cisl solidale con Papa Leone XIV: Attacco senza precedenti da Trump - CISL; Leone XIV nel mirino di Trump: cosa c’è dietro l’attacco al primo papa statunitense; Papa Leone XIV nel mirino di Trump; Trump attacca Papa Leone XIV (è un debole), che gli risponde: Non ho paura di lui. #Salvini difende Leone XIV dopo critiche Trump | Il filo rosso che unisce Lega e Papa nella ricerca della pace. x.com Il Presidente Donald Trump si è scagliato contro Papa Leone XIV sui social media, affermando che dovrebbe pensare a fare il pontefice. «Non voglio un Papa che pensi sia accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non voglio un Papa che giudichi terr - facebook.com facebook