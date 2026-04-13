Un'immagine generata dall'intelligenza artificiale mostra l'ex presidente statunitense raffigurato come Gesù e è stata condivisa su un social network. L'immagine ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli utenti, mentre il post è stato pubblicato sulla piattaforma chiamata Truth. Questa rappresentazione si aggiunge a una serie di episodi che coinvolgono l'ex presidente e le sue apparizioni pubbliche. Nessuna persona o ente ha commentato ufficialmente l'uso di questa immagine.

Trump come Gesù: è l’immagine shock, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, postata dal presidente statunitense sul social Truth. Nella foto, il tycoon è raffigurato con una tunica mentre impone la mano su un malato, circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera. Nell’altra mano, Trump ha una palla di luce divina mentre, sullo sfondo, appaiono i simboli degli Usa, dalla bandiera statunitense alla Statua della Libertà sino a soldati e mezzi militari delle forze americane. Precedentemente, il presidente Usa si era reso protagonista di un attacco senza precedenti a Papa Leone XIV. In un post, pubblicato sempre sul social Truth, infatti Trump ha scritto: “Papa Leone è DEBOLE sul crimine, e terribile in politica estera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Non solo il violento attacco a Papa Leone XIV: Trump si raffigura come Gesù in un’immagine sui social

Trump si raffigura come Gesù e attacca il Papa: “Si dia una regolata”. Leone XIV: “Non ho paura di lui”Trump si raffigura come Gesù sui social e attacca il Pontefice: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti perché sto facendo...

Donald Trump sfida Papa Leone XIV: “Debole e liberale, pessimo in politica estera”. Poi si mostra sui social in vesti biblicheIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con dichiarazioni senza precedenti, ha criticato aspramente Papa Leone XIV.

Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti