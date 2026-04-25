Il Comune ha approvato nuove modifiche al traffico nel centro cittadino, introducendo sensi unici in alcune strade e ampliando la zona a traffico limitato a 30 kmh. Le misure riguardano via Mazzini e via Galvani, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza intorno agli istituti scolastici presenti nella zona. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Il Comune approva nuovi sensi unici e l'estensione della zona 30 nel centro città.. Le modifiche a via Mazzini e via Galvani mirano alla sicurezza degli istituti scolastici.. L’amministrazione comunale ha definito le priorità per la nuova viabilità del centro città dopo un confronto pubblico in Sala di Consiglio, puntando su un’estensione della zona 30 e nuovi sensi unici tra via Mazzini e viale II Giugno. Il percorso partecipato, denominato Mobilità al centro, ha raccolto circa trenta proposte inviate dai residenti tramite un modulo dedicato tra novembre e gennaio. Durante l’incontro tenutosi nell’ambito della Settenera dell’Ecologia, la giunta ha esaminato le osservazioni riguardanti il flusso di veicoli, pedoni e ciclisti nel cuore del capoluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi sensi unici e più zone 30: cambia il traffico in centro

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