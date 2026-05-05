Zanardi Malagò e Bebe Vio ai funerali | Siamo troppo tristi

A Padova si sono tenuti i funerali di Alex Zanardi, l’ex pilota e atleta paralimpico deceduto venerdì 1° maggio all’età di 59 anni. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’ex presidente del Coni e un’atleta paralimpica. Malagò e Bebe Vio hanno lasciato poche parole ai giornalisti, dicendo semplicemente di essere troppo tristi. La salma di Zanardi è stata accompagnata nel suo ultimo viaggio.

“Siamo troppo tristi”. Sono le uniche parole pronunciate dall’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, giunto a Padova insieme a Bebe Vio per i funerali di Alex Zanardi, l’ex pilota e atleta paralimpico morto venerdì 1° maggio a 59 anni. Le esequie si tengono nella basilica di Santa Giustina a Padova. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zanardi, Malagò e Bebe Vio ai funerali: “Siamo troppo tristi” Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio Alex Zanardi, in migliaia per l?addio: attesi anche Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe VioPADOVA - C’è una città che si prepara al silenzio, ma anche ad un abbraccio collettivo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bebe Vio e il ricordo di Zanardi: Mi hai dato la forza per ripartire; Telenuovo racconta in diretta l'addio ad Alex Zanardi; Gli amici, i tifosi: il mondo a Padova oggi per salutare Alex Zanardi; Padova, domani il funerale di Alex Zanardi: attese 3mila persone a Santa Giustina. Funerali Zanardi, l'arrivo di Malagò e Bebe Vio: «Siamo troppo tristi»Siamo troppo tristi. Sono le uniche parole pronunciate dall'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, giunto a Padova insieme a Bebe Vio per i funerali di Alex ... ilmattino.it Zanardi, l'arrivo di Malagò e Bebe Vio ai funerali: Siamo troppo tristi(LaPresse) Siamo troppo tristi. Sono le uniche parole pronunciate dall'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, giunto a Padova insieme a Bebe ... stream24.ilsole24ore.com Da Bebe Vio ad Alberto Tomba per l’addio ad Alex #Zanardi Presenti anche il ministro Abodi e i ragazzi di Obiettivo3 x.com Bebe Vio, Fabio Fazio, Gianni Morandi e molti altri attesi domani per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi #Padova #funerale #AlexZanardi - facebook.com facebook