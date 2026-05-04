Alex Zanardi in migliaia per l?addio | attesi anche Fabio Fazio Gianni Morandi e Bebe Vio

A Padova, migliaia di persone si stanno radunando per rendere omaggio ad Alex Zanardi, scomparso recentemente. La città si prepara a un momento di riflessione e di commozione, con presenze attese di personaggi pubblici come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio. La cerimonia si terrà in un luogo pubblico, dove si svolgeranno i funerali e un corteo di cittadini si muoverà in silenzio.

PADOVA - C’è una città che si prepara al silenzio, ma anche ad un abbraccio collettivo. Dopo la morte di Alex Zanardi, Padova si organizza per accogliere migliaia di persone attese domani per l’ultimo saluto a un uomo che, ben oltre i successi sportivi, ha saputo entrare nel cuore della gente. Zanardi non era soltanto un campione: era una storia vivente di forza e coraggio. Dalla Formula 1 alle vittorie paralimpiche, fino al tragico incidente del 2020, la sua vita è stata una continua sfida al limite. E proprio da quel limite è ripartito, reinventandosi atleta e diventando simbolo universale di resilienza. Oro alle Paralimpiadi, esempio per migliaia di persone, aveva trasformato il dolore in energia, senza mai cercare compassione, ma piuttosto rispetto e condivisione.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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