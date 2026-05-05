Durante un'omelia, un sacerdote ha ricordato un episodio avvenuto in un autogrill di Montefeltro, parlando di una vita vissuta come dono. La testimonianza si inserisce nel ricordo di un atleta che, oltre alle vittorie sportive, ha mostrato una forte fede e coraggio. La riflessione si focalizza su come le scelte personali e le esperienze di vita possano rappresentare esempi di impegno e valori umani.

Migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio a 59 anni. Questo è il testo dell'omelia di don Marco Pozza. E' l'Autogrill che più adoro: Montefeltro Ovest, A14, Bologna-Taranto. Ha un'architettura di cortesia, rosso Ferrari, è un condensatore di relax, di relazioni. Lo percepisci al volo, a 130 kmh: è l'invito a fermarsi un attimo. Di quell'attimo, accaduto dieci anni fa, ricordo i minimi dettagli: un Bufalino, tre rustichelle, due Coca Zero, tre bottiglie d'acqua. C'è Alex, io, due ragazzi (del carcere): siamo di ritorno da un incontro pubblico. Quando mi siedo, gli stanno raccontando la loro storiaccia: entrambi hanno le mani sporcate di sangue, purtroppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi, l'omelia di don Pozza: "Quella lezione all'autogrill di Montefeltro e una vita come dono"

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