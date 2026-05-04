Recentemente si è tenuto un evento dedicato a ricordare la figura di un atleta noto per aver affrontato sfide straordinarie nella sua vita. Tra i presenti, un sacerdote ha condiviso un ricordo personale e riflessioni sulla resilienza e la fede, collegandosi anche a temi di filosofia e spiritualità. Sono state affrontate tematiche legate alla forza interiore e alla capacità di superare le difficoltà, con un focus su come l’esperienza personale possa influenzare il modo di vivere.

? Cosa scoprirai Come può la teologia dei cinque secondi cambiare la tua vita?. Cosa significa davvero avere fame secondo la filosofia di Zanardi?. Perché il sorriso dell'atleta era paragonato a quello di Chaplin?. Come ha trasformato un incidente mortale in una lezione di volo?.? In Breve Don Marco Pozza celebra le esequie del campione vicentino.. L'incidente al Lausitzring nel 2001 causò la perdita dell'uso delle gambe.. La teologia dei cinque secondi guidava la gestione delle sfide sportive.. Il pensiero dell'atleta si ispirava alla visione di Ayrton Senna.. Il 1° maggio è venuto a mancare l’atleta paralimpico Zanardi, figura che ha segnato la storia dello sport dopo il sinistro subito al Lausitzring nel 2001.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zanardi, l’atleta che ha vinto la vita: il ricordo di Don Marco Pozza

Notizie correlate

Don Marco Pozza scrive per noi: "Zanardi i migliori sorpassi li ha fatti nell’anima"L’atleta aveva due braccia che doppiavano le mie gambe: nel suo corpo facevano le veci delle gambe tranciate sull’asfalto del Lausitzring, nel 2001.

Chi è Don Marco Pozza: età, biografia, vita privata e il suo ruolo come parroco del carcere Due Palazzi di PadovaIl nome di Marco Pozza è diventato familiare non solo ai fedeli, ma anche al grande pubblico televisivo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Zanardi: attesi in migliaia per i funerali, don Marco 'lui patrimonio per tutti'; Alex Zanardi, domani il funerale nella sua Padova. Attesi Morandi, Fazio e Bebe Vio; Zanardi, i funerali alla Basilica di Santa Giustina: orario e chi li celebra; Alex Zanardi, in migliaia per l’addio: attesi anche Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio.

Zanardi. Il funerale affidato a don Marco Pozza: suggello di un’amiciziaNon sarà un addio qualunque. Sarà un abbraccio collettivo, lungo e silenzioso, quello che accompagnerà Alex Zanardi nel suo ultimo viaggio, domani a Padova nella Basilica di Santa Giustina, dove si te ... altovicentinonline.it

Don Marco Pozza scrive per noi: Zanardi i migliori sorpassi li ha fatti nell’animaScrive per noi il parroco vicentino diventato amico del campione paralimpico morto il 1° maggio. Sarà lui a celebrare le esequie ... msn.com

(IN MORTE DI ALEX ZANARDI) - "L'atleta non è nulla senza l'uomo" di don Marco Pozza L'atleta aveva due braccia che doppiavano le mie gambe: nel suo corpo facevano le veci delle gambe tranciate sull'asfalto del Lausitzring, nel 2001. La prima volta che in - facebook.com facebook