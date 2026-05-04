Il parroco vicentino che aveva instaurato un rapporto di amicizia con il campione paralimpico scomparso il primo maggio ha scritto un testo in ricordo di lui. Nel suo scritto, sottolinea come le azioni più significative del campione siano avvenute nel suo mondo interiore, piuttosto che sulla pista. La riflessione si concentra sui momenti di crescita e di forza vissuti dall’atleta, raccontando i loro incontri e le emozioni condivise.

L’atleta aveva due braccia che doppiavano le mie gambe: nel suo corpo facevano le veci delle gambe tranciate sull’asfalto del Lausitzring, nel 2001. La prima volta che incrociammo le nostre vite, non fu la muscolatura a stuzzicarmi: a stregarmi fu il sorriso che, ai non distratti, custodiva una storiaccia alquanto stravagante. Ho sempre pensato che l’uomo e la donna, per essere definiti tali, non debbano avere tanti muscoli. Basta il cuore, che è pur sempre un muscolo: un cuore che sorrida vale più di una muscolatura scolpita. Alex, nella mia vita, è stato Charlie Chaplin, ciò che per Dante fu Virgilio: "Ho molti problemi nella mia vita – disse un giorno Charlie –: le mie labbra non lo sanno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Don Marco Pozza scrive per noi: "Zanardi i migliori sorpassi li ha fatti nell’anima"

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"Il cristianesimo di Maria è tutto qui: nel fremito di uno sguardo che, posandosi su di te, ti annuncia la grandezza che puoi raggiungere se t'affidi a quegli occhi". don Marco Pozza E noi amiamo affidarci a Maria, cercarla nei nostri pellegrinaggi, parlarle con fare - facebook.com facebook