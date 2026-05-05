Durante la cerimonia funebre, il figlio ha pronunciato parole che hanno suscitato grande emozione tra i presenti. Le sue dichiarazioni hanno espresso il dolore e la consapevolezza legati alla perdita, lasciando un segno forte tra i partecipanti. L'evento si è svolto in un’atmosfera di raccoglimento, con il silenzio che ha accompagnato ogni intervento e momento di ricordo.

La cerimonia di addio ha trasformato il lutto in un momento collettivo di riflessione, con parole che hanno colpito per lucidità e profondità. Non solo il ricordo di un campione, ma il racconto concreto di ciò che resta dopo una vita vissuta sotto i riflettori e nelle difficoltà. Al centro, il messaggio del figlio, destinato a diventare uno dei passaggi più significativi della giornata. Durante i funerali di Alex Zanardi, il figlio Niccolò ha pronunciato parole che hanno immediatamente assunto un valore pubblico. « Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa », ha detto, sintetizzando un principio che il padre aveva dimostrato nella pratica, prima ancora che con le parole.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Zanardi, le strazianti parole del figlio al funerale

Notizie correlate

Alex Zanardi, la diretta del funerale: la sua handbike sull'altare, in Basilica oltre 2mila persone. Applausi all'arrivo del feretro accompagnato da moglie e figlioPADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e la regola dei 5 secondi. Il figlio: «Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: le ultime ore e le sue parole strazianti prima di morire; Alex Zanardi le parole della madre Anna | Avevo già perso tanto adesso è dura; Funerali Alex Zanardi: quando e dove seguire in TV l'ultimo saluto al campione; Corinne Clery, il suo dolore raccontato in TV: Mi sono ammalata.

Addio ad Alex Zanardi: le ultime ore e le sue parole strazianti prima di morireDalla clinica di Padova all'ultima intervista a Che Tempo Che Fa: le ultime ore di Alex Zanardi e le parole che restano un simbolo di forza. donnaglamour.it

Funerali Alex Zanardi: dettagli della cerimonia e le commoventi parole della madre AnnaFunerali di Alex Zanardi a Padova: dettagli della cerimonia, vip, istituzioni presenti e le commoventi parole della madre Anna Mezzetti. donnaglamour.it

I funerali di Alex Zanardi conclusi con le note di Vecchioni e Guccini - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com