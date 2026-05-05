Nella giornata di martedì 5 maggio, nella Basilica di Santa Giustina a Padova si è svolto il funerale di Alex Zanardi, con oltre 2.000 persone presenti. La cerimonia è iniziata con il feretro accompagnato dalla moglie e dal figlio, mentre sull'altare è stata posizionata la sua handbike. L'evento si è concluso con applausi alla fine della cerimonia.

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la diretta del funerale: la sua handbike sull'altare, in Basilica oltre 2mila persone. Applausi all'arrivo del feretro accompagnato da moglie e figlio

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