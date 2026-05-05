Alex Zanardi la diretta del funerale | oltre 2mila a Santa Giustina l' handbike sull' altare e la regola dei 5 secondi Il figlio | Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa

Da ilgazzettino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Padova si svolge il funerale di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, con oltre 2.000 persone presenti. La cerimonia è iniziata con l'handbike posizionata sull'altare e una regola dei cinque secondi per il rispetto dei partecipanti. Il figlio dell’atleta ha ricordato che non è necessario essere lui per vivere una vita meravigliosa. La funzione si svolge in un clima di raccoglimento e commozione.

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

alex zanardi la diretta del funerale oltre 2mila a santa giustina l handbike sull altare e la regola dei 5 secondi il figlio non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa
© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e la regola dei 5 secondi. Il figlio: «Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa»

Notizie correlate

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare, la regola dei 5 secondi e le note di Combattente. Don Pozza: «Alla morte è sfuggita l'anima»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare. Gli amici baciano il feretro, abbraccio tra mamma Anna e don PozzaPADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gli ultimi giorni di Zanardi, le cure nel padovano poi il malore all'improvviso: martedì i funerali; Funerali Alex Zanardi nella Basilica Santa Giustina a Padova, in diretta tv e streaming su TeleChiara; Telenuovo racconta in diretta l'addio ad Alex Zanardi; Martedì alle 11 l'ultimo saluto ad Alex Zanardi a Padova nella Basilica di Santa Giustina.

alex zanardi alex zanardi la direttaFunerali Alex Zanardi, oggi l’ultimo saluto al campione azzurro – La direttaLa Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ospita i funerali di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico ... lapresse.it

alex zanardi alex zanardi la direttaZanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne ereditàLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.