Oggi a Padova si svolge il funerale di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, con oltre 2.000 persone presenti. La cerimonia è iniziata con l'handbike posizionata sull'altare e una regola dei cinque secondi per il rispetto dei partecipanti. Il figlio dell’atleta ha ricordato che non è necessario essere lui per vivere una vita meravigliosa. La funzione si svolge in un clima di raccoglimento e commozione.

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e la regola dei 5 secondi. Il figlio: «Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa»

Notizie correlate

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare, la regola dei 5 secondi e le note di Combattente. Don Pozza: «Alla morte è sfuggita l'anima»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare. Gli amici baciano il feretro, abbraccio tra mamma Anna e don PozzaPADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gli ultimi giorni di Zanardi, le cure nel padovano poi il malore all'improvviso: martedì i funerali; Funerali Alex Zanardi nella Basilica Santa Giustina a Padova, in diretta tv e streaming su TeleChiara; Telenuovo racconta in diretta l'addio ad Alex Zanardi; Martedì alle 11 l'ultimo saluto ad Alex Zanardi a Padova nella Basilica di Santa Giustina.

Funerali Alex Zanardi, oggi l’ultimo saluto al campione azzurro – La direttaLa Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ospita i funerali di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico ... lapresse.it

Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne ereditàLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it

Corriere della Sera. . L'abbraccio tra Niccolò Zanardi, figlio di Alex, la madre Anna Mezzetti e Don Marco Pozza davanti al feretro. Gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere - facebook.com facebook

È arrivato alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi, per la celebrazione dei funerali. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9:00 di questa mattina, 5 maggio. Tra i presenti anche Gianni Mo x.com