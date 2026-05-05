La cognata di Zanardi ha descritto il campione come una persona che incarnava la figura del combattente, sottolineando come questa parola rappresenti la sua vera essenza. La dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si parla delle qualità umane e della determinazione manifestata dall’atleta durante la sua vita. Nessuna altra informazione o dettaglio legale è stato fornito in questa breve comunicazione.

"Combattente: credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera." È un passaggio del discorso letto in chiesa durante i funerali da Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanardi, la cognata: "Combattente, parola che racchiude tua essenza"

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