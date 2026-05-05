Alex Zanardi la diretta del funerale | oltre 2mila a Santa Giustina l' handbike sull' altare la regola dei 5 secondi e le note di Combattente Don Pozza | Alla morte è sfuggita l' anima

Da ilgazzettino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare, la regola dei 5 secondi e le note di Combattente. Don Pozza: «Alla morte è sfuggita l'anima»

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