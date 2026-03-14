La figlia di Billy Joel Alexa Ray ha dato quale aggiornamento sullo stato di salute del padre | È un combattente È sempre stato un combattente

La figlia di Billy Joel, Alexa Ray, ha condiviso un aggiornamento sullo stato di salute del padre, affermando che è un combattente e che lo è sempre stato. A quasi un anno dalla diagnosi di idrocefalo normoteso, una grave patologia neurologica, Alexa Ray ha parlato delle condizioni di salute del cantante. L'artista si trova sotto osservazione medica da quando è stato diagnosticato.

A quasi un anno dalla diagnosi di idrocefalo normoteso, una grave patologia neurologica, la figlia di Billy Joel, Alexa Ray, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute del cantante. «Sta facendo fisioterapia regolarmente e sta benissimo. Ha perso peso grazie alla dieta», ha rivelato, parlando del del percorso di recupero del padre dalla malattia che compromette l’equilibrio, la vista e l’udito e che lo ha costretto alla cancellazione delle date del suo tour, previste per il 2025. «Sono così orgogliosa di lui. È un vero combattente, così resiliente e determinato a mantenersi in salute e attivo. È un lottatore. Lo è sempre stato e nel suo documentario parla di come la vita sia una lotta». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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