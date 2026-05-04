L’omaggio del Dall’Ara a Zanardi Domani i funerali a Padova Lepore proclama il lutto cittadino

Domani si terranno i funerali a Padova per Alex Zanardi, ricordato come un uomo dal grande coraggio. Il Dall’Ara ha dedicato un omaggio a Zanardi, mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Zanardi è noto per aver superato un grave incidente avvenuto nel 2001 durante una gara in Germania, che gli costò entrambe le gambe. La sua forza nel rialzarsi è rimasta impressa a molte persone.

Alex Zanardi un uomo dal grande coraggio, un esempio per tutti, la cui forza nel risollevarsi dal drammatico incidente del 15 settembre 2001, durante una gara al Lausitzring, in Germania, nel quale perse entrambe le gambe, resterà per sempre. Sono le parole che risuonano ovunque si ricordi l’ex pilota di Formula 1 morto il primo maggio. La città, lo stadio e tutti quelli che lo conoscevano o lo hanno incontrato anche solo per una chiacchierata, non possono fare a meno di considerarne l’eccezionalità "nel risollevarsi e nel trovare, anche nelle situazioni più avverse, qualcosa di grande", come Zanardi aveva avuto modi di dire in più occasioni. Se n’è andato a 59 anni, nella struttura che lo ospitava a Padova, provincia nella quale viveva, ma era nato sotto le Due Torri e cresciuto a Castel Maggiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio del Dall’Ara a Zanardi. Domani i funerali a Padova. Lepore proclama il lutto cittadino Notizie correlate Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sabato 18 aprile i funerali nel Duomo: sindaco proclama lutto cittadinoI funerali di Giacomo Bongiorni, carpentiere di 47 anni morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, si svolgeranno sabato 18 aprile nel... Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Il messaggio della famiglia: “Grazie per l’affetto”. Bologna in luttoI funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’omaggio del pubblico del Dall’Ara a Zanardi: la partita è tutta qui; L’omaggio del Dall’Ara a Zanardi. Domani i funerali a Padova. Lepore proclama il lutto cittadino; Zanardi, l’omaggio dello stadio Dall'Ara: Ciao Alex, orgoglio bolognese VIDEO; Zanardi: omaggio al Dall'Ara, 'ciao Alex, orgoglio bolognese'. Zanardi, il bell'omaggio del Dall'Ara: Ciao Alex, orgoglio bolognese(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Ciao Alex, orgoglio bolognese: e' lo striscione in tribuna al Dall'Ara, lo stadio della squadra rossoblù che prima dell'anticipo di pranzo ... firenzeviola.it Zanardi: omaggio al Dall'Ara, 'ciao Alex, orgoglio bolognese'Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it "Ciao Alex, orgoglio bolognese", in rossoblù. E, più in piccolo, "Alex eroe vero". I tifosi del Bologna hanno omaggiato al Dall'Ara - dove è si giocata la sfida col Cagliari - Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. Le due squadre si sono schierate lungo il cerchio di - facebook.com facebook Bologna-Cagliari senza emozioni e ambizioni: al Dall’Ara è 0-0 x.com