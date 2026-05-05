L’ultimo saluto ad Alex Zanardi | folla e commozione a Padova la handbike accanto al feretro

A Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, con una folla che ha riempito la Basilica di Santa Giustina. Il feretro, accompagnato dalla sua handbike, è stato posto davanti ai presenti, tra cui autorità e atleti paralimpici. La cerimonia ha visto momenti di commozione e ricordi dedicati al campione, che ha lasciato un segno importante nel mondo dello sport paralimpico.

Basilica di Santa Giustina gremita per i funerali del campione: presenti autorità e atleti paralimpici. Zaia: “Ci ha insegnato a guardare ciò che abbiamo” Grande partecipazione e profonda commozione a Padova per i funerali di Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina è stata completamente gremita, mentre migliaia di persone si sono raccolte anche all’esterno per rendere omaggio al campione. All’interno erano presenti autorità civili, militari e sportive, insieme a tanti protagonisti dello sport paralimpico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com