Il figlio di Zanardi commuove | Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa

Il figlio di Zanardi ha condiviso un pensiero che ha attirato l’attenzione, affermando che non è necessario essere come il padre per vivere una vita piena e significativa. Ha spiegato che ci sono aspetti della quotidianità familiare che mostrano un lato diverso di Zanardi, meno noto rispetto alle vittorie sportive. Le sue parole hanno suscitato emozione tra chi ha ascoltato, offrendo un’immagine più intima e autentica dell’uomo dietro la medaglia.

“C’è qualcosa che forse non sanno. Un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi o i mondiali di Indy, ma l’Alex che si fa il caffè, che il sabato sera impasta la pizza, che ti guarda e dice: ascoltami, aiutami un attimo a ‘pistolare’ con lo spid che io non ci capisco niente”. A dirlo è Niccolò Zanardi, figlio di Alex, intervenuto al termine della cerimonia funebre nella basilica di Santa Giustina a Padova. Niccolò ha raccontato un padre lontano dall’immagine pubblica del campione: un uomo che affrontava le piccole cose quotidiane col sorriso, dagli occhiali che sembravano telescopi al telefono tenuto a cinque metri dal viso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il figlio di Zanardi commuove: "Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa" Notizie correlate "Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”, il figlio di Zanardi racconta “com’era papà a casa”Roma, 5 maggio 2026 – “Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chi è Niccolò, il figlio di Alex Zanardi: la foto con la mano del padre e l’impegno sociale nel nome del campione; Chi è Niccolò Zanardi, il figlio di Alex e il loro legame: Per tutti sei un esempio nello sport, per me lo sei come padre; Chi è Niccolò Zanardi, figlio di Alex: il lavoro per il papà, l'evento in BMW; La voce della moglie Daniela, il figlio Niccolò sempre accanto: Zanardi, la forza di una famiglia. Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Zanardi, il figlio Nicolò ai funerali: Vi racconto l’Alex che si fa il caffè e impasta la pizzaC’è qualcosa che forse non sanno. Un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi o i mondiali di Indy, ma l’Alex che si fa il ... lapresse.it La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook Ricordiamo con grande affetto Alex Zanardi, uomo e campione che ha trasformato la propria storia in un esempio di resilienza. La sua eredità resterà nel modo in cui guardiamo allo sport, alla disabilità e alla possibilità di ricostruirsi sempre, insieme. Grazie Al x.com