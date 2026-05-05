Zanardi il figlio Nicolò ai funerali | Vi racconto l’Alex che si fa il caffè e impasta la pizza

Durante i funerali, il figlio di Zanardi ha condiviso alcuni ricordi personali, parlando dell’uomo che preparava il caffè e impastava la pizza a casa. Ha spiegato che ci sono aspetti dell’Alex privati, diversi da quello noto per le vittorie sportive. Nel suo intervento, ha descritto un lato più intimo e quotidiano del papà, lontano dai successi pubblici e mediatizzati.

“C’è qualcosa che forse non sanno. Un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi o i mondiali di Indy, ma l’Alex che si fa il caffè, che il sabato sera impasta la pizza, che ti guarda e dice: ascoltami, aiutami un attimo a ‘pistolare’ con lo spid che io non ci capisco niente”. A dirlo è Nicolò Zanardi, figlio di Alex, intervenuto al termine dei funerali del padre nella basilica di Santa Giustina a Padova. Nicolò ha raccontato un padre lontano dall’immagine pubblica del campione: un uomo che affrontava le piccole cose quotidiane col sorriso, dagli occhiali che sembravano telescopi al telefono tenuto a cinque metri dal viso.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zanardi, il figlio Nicolò ai funerali: “Vi racconto l’Alex che si fa il caffè e impasta la pizza” Notizie correlate Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... Funerali Alex Zanardi, il ricordo del figlio Niccolò: "Non servono grandi imprese per trovare sorriso e gioia"Il discorso del figlio Niccolò ai funerali di Alex Zanardi Il messaggio della moglie di Alex Zanardi L'handbike di Alex Zanardi ai piedi dell'altare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La voce della moglie Daniela, il figlio Niccolò sempre accanto: Zanardi, la forza di una famiglia; Chi è Niccolò, il figlio di Alex Zanardi suo amore e forza più grande (fino alla fine); Addio Alex Zanardi, chi è la moglie Daniela Manni: 30 anni d’amore, il figlio Nicolò e le due tragedie; Alex Zanardi: il troppo dolore della mamma Anna e il lutto silenzioso della moglie Daniela e del figlio Niccolò. Zanardi, il figlio Nicolò ai funerali: Vi racconto l’Alex che si fa il caffè e impasta la pizzaC’è qualcosa che forse non sanno. Un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi o i mondiali di Indy, ma l’Alex che si fa il ... lapresse.it Alex Zanardi, i funerali a Padova. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa»Alex Zanardi, i funerali in diretta - L'ultimo saluto all'ex pilota di F1 e atleta paralimpico avverrà presso la Basilica di Santa Giustina di Padova dalle ore 11. ilmessaggero.it I funerali di Alex Zanardi conclusi con le note di Vecchioni e Guccini - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com