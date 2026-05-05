Funerali Alex Zanardi il ricordo del figlio Niccolò | Non servono grandi imprese per trovare sorriso e gioia

Durante i funerali di Alex Zanardi, il figlio Niccolò ha condiviso un messaggio toccante, sottolineando che non sono necessarie imprese straordinarie per trovare sorriso e gioia nella vita. Ha ricordato il padre parlando di semplici momenti e della capacità di affrontare le difficoltà con positività. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con familiari e amici che hanno reso omaggio alla figura di Zanardi.

Il discorso del figlio Niccolò ai funerali di Alex Zanardi Il messaggio della moglie di Alex Zanardi L'handbike di Alex Zanardi ai piedi dell'altare Il messaggio di don Marco Pozza ai funerali di Alex Zanardi Il discorso del figlio Niccolò ai funerali di Alex Zanardi Nella mattinata di martedì 5 maggio si sono svolti i funerali di Alex Zanardi. Il figlio Niccolò ha preso la parola durante la cerimonia funebre, che si è tenuta nella Basilica di Santa Giustina. Un momento dei funerali di Alex Zanardi. Niccolò Zanardi ha detto: “Vi racconto un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi, i mondiali, o che va in giro a ispirare le persone, ma l’Alex che si fa il caffè, che il sabato sera impasta la pizza.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Funerali Alex Zanardi, il ricordo del figlio Niccolò: "Non servono grandi imprese per trovare sorriso e gioia" Notizie correlate Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... Addio ad Alex Zanardi: chi sono la moglie Daniela e il figlio NiccolòQuando, nel 2001, dopo il terribile incidente sul circuito di Lausitzring, aveva dovuto rivelare a suo marito, Alex Zanardi, che entrambe le gambe... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; I funerali di Alex Zanardi il 5 maggio a Santa Giustina a Padova; Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: Era il mio eroe; Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Bologna in lutto, Antonelli gli dedica la pole. Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Alex Zanardi, i funerali a Padova. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa»Alex Zanardi, i funerali in diretta - L'ultimo saluto all'ex pilota di F1 e atleta paralimpico avverrà presso la Basilica di Santa Giustina di Padova dalle ore 11. ilmessaggero.it I funerali di Alex Zanardi conclusi con le note di Vecchioni e Guccini - facebook.com facebook Giovanni Malagò e Bebe Vio arrivano a Padova per i funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina. Le uniche parole di Malagò: "Siamo troppo tristi." #AlexZanardi #Zanardi #Funerali #Padova #Malagò #BebeVio #RIP #Italia #Sport #Paralimpiadi S x.com