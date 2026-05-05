Ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella basilica di Santa Giustina a Padova, un lungo applauso ha accompagnato l’ingresso del feretro. La chiesa, piena di persone, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale, tra cui figure note come Abodi, Malagò, Bebe Vio e Tomba. Zanardi, campione paralimpico, è scomparso il 1° maggio all’età di 59 anni.

Un lungo applauso ha accolto l’ingresso del feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, gremita di gente per i funerali del campione paralimpico morto il 1° maggio all’età di 59 anni. Sull’altare l’handbike del campione; intorno alla bara, in cerchio, i ragazzi dell’associazione Obiettivo3. La messa è stata officiata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e grande amico di Zanardi. Sul sagrato le corone della Ferrari e della Bmw. Tra i presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi, l’atleta paralimpica Bebe Vio con i genitori, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, l’ex...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zanardi, ai funerali tanto sport: da Abodi a Malagò fino a Bebe Vio e Tomba – Le foto

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