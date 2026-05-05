L' ultimo addio a Zanardi Malagò e Bebe Vio arrivano in chiesa

Oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi. Alla cerimonia sono presenti Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e Bebe Vio, atleta paralimpica. Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, è deceduto il primo maggio all'età di 59 anni. La chiesa è stata scelta come luogo di addio per le celebrazioni funebri.

Giovanni Malagò e l'atleta paralimpica Bebe Vio arrivano nella Basilica di Santa Giustina di Padova, per i funerali di Alex Zanardi, l'atleta morto all'età di 59 anni lo scorso 1° maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'ultimo addio a Zanardi, Malagò e Bebe Vio arrivano in chiesa Notizie correlate Leggi anche: Zanardi, Malagò e Bebe Vio ai funerali: “Siamo troppo tristi” Leggi anche: Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alex Zanardi, attese migliaia di persone per i funerali a Padova. Da Morandi a Bebe Vio, ministri e calciatori: ecco chi arriva per l'ultimo saluto al campione; Alex Zanardi e il commovente post social di Bebe Vio: A 12 anni ero spaesata, sei stato tutor di sport e vita; Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio; ADDIO ALEX | In 2mila per lui. Ci sono anche Alberto Tomba, Gianni Morandi, Bebe Vio. L'ultimo addio a Zanardi, Malagò e Bebe Vio arrivano in chiesaGiovanni Malagò e l'atleta paralimpica Bebe Vio arrivano nella Basilica di Santa Giustina di Padova, per i funerali di Alex Zanardi, l'atleta morto all'età di 59 anni lo scorso 1° maggio. ilrestodelcarlino.it Da Bebe Vio ad Alberto Tomba per l’addio ad Alex ZanardiRoma, 5 mag. (askanews) – Da Bebe Vio a Giusy Versace, da Alberto Tomba ai ragazzi di Obiettivo3, l’associazione che Alex Zanardi ha creato per promuovere la handbike: il mondo dello sport, e non solo ... askanews.it Da Bebe Vio ad Alberto Tomba per l’addio ad Alex #Zanardi Presenti anche il ministro Abodi e i ragazzi di Obiettivo3 x.com Bebe Vio, Fabio Fazio, Gianni Morandi e molti altri attesi domani per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi #Padova #funerale #AlexZanardi - facebook.com facebook