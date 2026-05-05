Durante i funerali di un noto ex atleta, il sindaco di Noventa Padovana ha ricordato come la figura scomparsa abbia rappresentato un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per molte altre persone. Ha sottolineato che la persona aveva lasciato un'impronta significativa nella vita di chi lo ha conosciuto, evidenziando il suo esempio di resilienza. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari, amici e cittadini.

“È stata una delle persone più importanti per il Comune, ma non penso solo per il Comune, per tutti noi. Una persona che si è sempre spesa per gli altri, straordinaria, per bene”. Lo ha dichiarato Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. “Ci ha insegnato, dopo l’incidente del 2001, che io per esempio avrei considerato la fine, che invece ci si può tirare su e diventare campioni in un altro sport. Una persona che ci fa capire quanto nella vita non sia importante cadere, ma saper rialzarsi”, ha concluso Bano. Il comune di Noventa Padovana, dove il campione aveva scelto di vivere con la sua famiglia, ha proclamato il lutto cittadino.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zanardi, ai funerali il sindaco di Noventa Padovana: “Ci ha insegnato a rialzarsi”

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