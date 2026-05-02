A Noventa Padovana le bandiere sono state messe a mezz’asta in segno di lutto per il campione, ricordato per la sua carriera e il suo impegno. La comunità locale si è unita nel cordoglio, evidenziando il forte legame tra il territorio e la figura pubblica. La notizia ha suscitato reazioni e ricordi tra i cittadini, che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e ai sostenitori.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato la vita quotidiana della comunità di Noventa Padovana?. Perché il legame tra Bologna e il Veneto è così profondo?. Quali decisioni ha preso il sindaco per onorare la memoria dell'atleta?. Cosa ha lasciato in eredità alle nuove generazioni oltre le medaglie?.? In Breve Il sindaco Marcello Bano ha disposto bandiere a mezz'asta a Noventa Padovana.. Alberto Stefani e Enoch Soranzo hanno espresso condoglianze per il campione.. Daniele Polato e Roberto Marcato hanno espresso vicinanza al territorio padovano.. Il lutto cittadino sarà formalizzato dopo la comunicazione delle date del funerale.. Le bandiere a mezz’asta a Noventa Padovana segnano il lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta il primo maggio, in un clima di profondo dolore che coinvolge l’Emilia e il Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zanardi, Noventa Padovana a mezz’asta: lutto per il campione

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