Alex Zanardi, noto campione di sport e figura amata nel mondo dei motori, è deceduto all’età di 59 anni. La sua famiglia risiedeva a Noventa Padovana, anche se negli ultimi tempi si trovava ricoverato in una struttura sanitaria. La città ha dichiarato lutto cittadino in segno di rispetto per la sua memoria. Zanardi, noto per la sua carriera e le sue sfide personali, si è spento serenamente.

PADOVA - Lutto nel mondo dei motori e dello sport: è morto a 59 anni Alex Zanardi. Viveva a Noventa Padovana con la famiglia, anche se ha trascorso l'ultimo periodo ricoverato in una clinica, ed è divenuto celebre a livello mondiale non solo per i risultati sportivi, ma per la straordinaria capacità dimostrata nel ricominciare sempre, anche dopo incidenti devastanti che ne avevano minato il fisico ma non la forza di volontà. Zanardi morto, Meloni: «L'Italia perde un campione ed un uomo straordinario». Salvini: «Buon viaggio Alex» L'annuncio «Con profondo dolore la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1° maggio».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, morto il campione che non si è mai arreso: «Si è spento serenamente». Lutto cittadino a Noventa Padovana

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