Acqua Yoga e Yoga con Campane Tibetane in Tenuta de l’Annunziata

L’evento di acqua yoga e yoga con campane tibetane si svolge in Tenuta de l’Annunziata, causato dal desiderio di offrire un momento di relax a chi affronta quotidianamente stress e impegni. Partecipanti si immergono in sessioni che combinano esercizi di respirazione e meditazione, approfittando del contesto naturale. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a ritrovare calma e concentrazione, lontano dal trambusto della routine. La giornata si conclude con un senso di rinnovata serenità.

Prendersi una pausa dalla frenesia e recuperare l’equilibrio interiore assediato dalle scadenze di lavoro e dai mille impegni di ogni giorno, può sembrare un sogno irrealizzabile. Alla Tenuta de l’Annunziata, il rifugio ideale per staccare la spina e rigenerarsi, invece è possibile! E se questo vale in ogni periodo dell’anno, tra marzo e aprile lo sarà ancora di più grazie a un ricco programma di appuntamenti con Acqua Yoga e Yoga con Campane Tibetane. Nelle giornate del 15 marzo, 19 aprile sono programmate sessioni di Yoga da 90 minuti con le campane tibetane per un’esperienza di grande impatto emotivo; il loro suono, infatti, enfatizza i benefici della disciplina: le vibrazioni risvegliano e purificano i chakra liberandoli da blocchi e tensioni, come una sorta di massaggio sonoro che contribuisce a raggiungere un livello di consapevolezza superiore, migliorando la concentrazione e la chiarezza mentale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Yoga Nilaya porta lo yoga nelle scuole di Lecco: un progetto educativo per il benessere emotivo degli studentiYoga Nilaya ha deciso di portare lo yoga nelle scuole di Lecco, perché molti studenti affrontano momenti di stress e ansia.

Concerto meditativo con campane tibetaneUn concerto meditativo con campane tibetane offre un momento di relax e riequilibrio interiore.

