La Regione Lazio ha deciso di migliorare i trasporti nella Valle dell’Aniene per facilitare gli spostamenti nei piccoli comuni. La società Cotral aumenterà le corse dei bus a partire da lunedì 23 febbraio, soprattutto nell’area di Subiaco. Le nuove linee riguarderanno i giorni feriali e ci saranno anche più servizi il sabato. Questa mossa mira a rendere più comodi i viaggi quotidiani nelle zone meno servite del territorio.

Per rafforzare i collegamenti nei piccoli comuni della Valle dell’Aniene, in particolare nell’area di Subiaco, Cotral introdurrà da lunedì 23 febbraio nuove corse nei giorni feriali, con ulteriori servizi anche il sabato. Questo intervento è stato deciso in modo tempestivo, in accordo con la Regione Lazio e i sindaci locali, con l’obiettivo di accompagnare la fase di transizione del trasporto pubblico locale. Si mira a garantire agli utenti una mobilità più regolare ed efficace, migliorando così l’accessibilità per tutti gli abitanti della zona. Nuove corse e servizi potenziati. Le nuove corse rappresentano un passo importante per il miglioramento del sistema di trasporto pubblico nell’area.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti: Regione Lazio, Cotral potenzia corse bus nella Valle dell’Aniene per piccoli comuni

Leggi anche: Al via le nuove Rimodulazioni TPL Lazio nella Valle del Sacco e dell'Aniene, non mancano le proteste

Leggi anche: Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.