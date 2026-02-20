Trasporti | Regione Lazio Cotral potenzia corse bus nella Valle dell’Aniene per piccoli comuni
La Regione Lazio ha deciso di migliorare i trasporti nella Valle dell’Aniene per facilitare gli spostamenti nei piccoli comuni. La società Cotral aumenterà le corse dei bus a partire da lunedì 23 febbraio, soprattutto nell’area di Subiaco. Le nuove linee riguarderanno i giorni feriali e ci saranno anche più servizi il sabato. Questa mossa mira a rendere più comodi i viaggi quotidiani nelle zone meno servite del territorio.
Per rafforzare i collegamenti nei piccoli comuni della Valle dell’Aniene, in particolare nell’area di Subiaco, Cotral introdurrà da lunedì 23 febbraio nuove corse nei giorni feriali, con ulteriori servizi anche il sabato. Questo intervento è stato deciso in modo tempestivo, in accordo con la Regione Lazio e i sindaci locali, con l’obiettivo di accompagnare la fase di transizione del trasporto pubblico locale. Si mira a garantire agli utenti una mobilità più regolare ed efficace, migliorando così l’accessibilità per tutti gli abitanti della zona. Nuove corse e servizi potenziati. Le nuove corse rappresentano un passo importante per il miglioramento del sistema di trasporto pubblico nell’area.🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Al via le nuove Rimodulazioni TPL Lazio nella Valle del Sacco e dell'Aniene, non mancano le proteste
Leggi anche: Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del FasanellaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cotral, a Rieti inaugurato il nuovo Hub Intermodale; Trasporti: Regione Lazio, Cotral potenzia le corse bus nella valle dell’Aniene per i piccoli comuni; Mitrano, trasporti: un solo biglietto conveniente per treni regionali Trenitalia, bus extraurbani Cotral e mezzi Atac (Roma); Regione Lazio-Cotral, metromare e Roma-Viterbo: dati in miglioramento, meno guasti e più regolarità.
Regione Lazio potenzia trasporti Cotral: più corse bus nella Valle dell’Aniene per collegare i piccoli comuniLa Regione Lazio rafforza i collegamenti nei piccoli comuni della Valle dell’Aniene, puntando a garantire trasporti più regolari e sicuri per studenti, lavoratori e residenti. La Regione Lazio potenzi ... msn.com
LE FOTO del nuovo Hub intermodale COTRAL – ASM RietiIl presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme all’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera e al presidente di Cotral Manolo Cipolla, ha inaugurato oggi il nuovo Hub Intermod ... rietinvetrina.it
Enrico Coppotelli ha presentato oggi #20febbraio le proposte per il rilancio dei distretti industriali alla vice presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Un passo fondamentale per valorizzare le vocazioni produttive e creare occupazione di qualità nel #L x.com
In relazione all’allerta arancione per vento diramata dalla Regione Lazio si ricordano i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare: - evitare, se possibile, di sostare all’aperto, specie nelle zone maggiormente esposte al vento; - cercare di rimanere in - facebook.com facebook