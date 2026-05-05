Yoga & Beauty

Una mattina dedicata al benessere è in programma in una location di Roma, con la collaborazione tra Base Benessere e Toni&Guy. L’evento prevede sessioni di yoga, trattamenti di bellezza, corner dedicati alla cura dei capelli e consulenze personalizzate. L’appuntamento si svolge in uno spazio dedicato agli eventi situato in uno dei luoghi più riconoscibili della città. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa di relax e cura di sé.

Base Benessere e Toni&Guy ti aspettano per una mattinata dedicata al Wellness in tutte le sue forme: yoga, beauty sessions, haircare pop-up e consulenze personalizzate in un nuovo spazio eventi situato in una delle location più iconiche di Roma.Sabato 905Ore 11:00 - 14:00Luogo: Via di Pallacorda.🔗 Leggi su Romatoday.it Old young #health #skincare #beauty #yoga Notizie correlate Yoga & WineUna Domenica di primavera all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata dedicata al benessere del corpo e della mente tra una classe... Leggi anche: Trekking & yoga al Roccolo di Teolo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Flaminia Ripani, la bellezza della poesia con la potenza della meditazione; Yoga del Pavimento Pelvico: Eco Bio Boutique arriva a Milano con un evento gratuito; La nuova estetica del lato B. Addio alle protesi, oggi si punta all’armonia; Su Tivusat un maggio di benessere, salute e cucina in 4k curiosando per il mondo - Beauty e Fitness. Lo Yoga ora è smart. I perchè del boom della pratica digitaleNon c’è da storcere il naso se lo yoga è diventato (anche) digitale. Complici i vari lockdown prima e ancora oggi la possibilità di lavoro da remoto, i salotti di casa hanno preso le vesti di piccole ... ansa.it Facial yoga, come mantenere sana ed elastica la pelle in 4 esercizi/VIDEOPer ritrovare il proprio equilibrio, per un momento per se stessi e per unire il relax a una leggera attività fisica dopo le tante ore trascorse alla scrivania, in tanti in questi mesi si sono ... ansa.it Gli inizi nella musica. La ricerca spirituale, lo yoga. I maestri. Il cantautore ha scritto un libro sulla sua visione dell’arte: “Lynch diceva: bisogna andare in acque profonde” - facebook.com facebook