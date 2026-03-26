Trekking & yoga al Roccolo di Teolo

Domenica 19 aprile, tra le 16 e le 19:30, si svolgerà un'escursione a piedi da Teolo fino al Roccolo di recente restauro. Il percorso, semplice e immerso nel bosco, partirà da Piazza Perlasca e porterà i partecipanti al monte Altore, dove si trova il rifugio. La visita al Roccolo sarà seguita da un'attività di yoga, in un contesto naturale e tranquillo.

Trekking facile da Teolo al Roccolo, domenica 19 aprile ore16-19:30 circa. Partendo da Piazza Perlasca,al centro di Teolo, saliremo il Monte Altore da un sentiero nel bosco per raggiungere il Roccolo di fresco restauro: curato e recuperato dalla famiglia propietaria, molto legata al territorio, qui ha creato un luogo di rara bellezza: tra viti ed ulivi, caprette e galline, praticheremo yoga affacciati ad una terrazza panoramica incantevole. Possibilità di degustare e acquistare i loro prodotti tipici. Ritorneremo al parcheggio per lo stesso sentiero. Minimo 10 partecipanti, in caso di pioggia l’evento verrà posticipato ad altra data. Costo: 20 euro adulto, 10 euro bambino sopra i 6 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Trekking & yoga al Roccolo di Teolo Articoli correlati È il tempo di "Respira". Yoga, trekking e musica. A contatto con la naturaEMPOLI Dal 22 marzo al 16 maggio 2026 torna a Empoli il calendario di attività di “Respira. Leggi anche: Yoga & Mindfulness: pratiche diverse per vivere con presenza