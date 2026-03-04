Il Real Madrid vuole strappare Allegri al Milan in estate | pronto l'assalto di Florentino Perez

Il Real Madrid ha deciso di tentare di portare Allegri dalla guida del Milan in vista della prossima stagione. Florentino Perez ha dato il via all’operazione, che riaccende una trattativa già abortita in due occasioni precedenti. La società madrilena si prepara a fare un’offerta per il tecnico, con l’obiettivo di rafforzare la rosa nella prossima annata.

