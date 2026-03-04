Il Milan trema | assalto del Real Madrid ad Allegri Florentino Pérez tenta il tecnico rossonero

Il Real Madrid ha manifestato interesse per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, cercando di convincerlo a trasferirsi sulla panchina bianca. Il club spagnolo ha avviato trattative dirette con l’allenatore, mentre il Milan si prepara a valutare la sua posizione. La situazione rimane in evoluzione, con Allegri al centro di un possibile trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri tra i due club.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto fino al 30 giugno 2027. La 'Casa Blanca' ha sempre stimato l'allenatore livornese e, in passato (2019 e 2021), ha già sfiorato il gran colpo. Per il 'CorSport', dopo aver sbagliato gli ultimi due allenatori, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, il Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vuole andare sul sicuro, su un allenatore di esperienza. E Allegri, così come Jürgen Klopp, figura ai primi posti della lista del numero uno madridista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, il Real Madrid ci riprova: è l’obiettivo di Florentino Pérez”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

