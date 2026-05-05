Una startup italiana ha ricevuto riconoscimenti sia nel paese che negli Stati Uniti per aver sviluppato una piattaforma che combina intelligenza artificiale e interazioni umane. La società si occupa di integrare tecnologie digitali con i rapporti tra persone, portando a un modello innovativo nel settore. I premi ottenuti attestano il successo di questa iniziativa che si inserisce nel contesto dei cambiamenti nelle modalità di comunicazione e collaborazione nel mondo del lavoro.

AGI - Nell’epoca digitale, dove social network e IA hanno un ruolo preponderante, il mondo del lavoro spesso si interroga sul valore delle relazioni umane. Esse hanno ancora un ruolo in una società iperglobalizzata che si muove alla velocità di un clic? Nonostante la giovane età, Matteo Perrucci e Orazio Laera, 29 e 30 anni, fondatori della start-up XForma, recentemente insignita con il Premio America Innovazione, non hanno dubbi. “Il mercato B2B (business to business, ndr.) è nato con la relazione tra persone e continua a svilupparsi intorno a ciò. I social sono un mezzo e l’IA un ottimizzatore di processi, entrambi non possono sostituire lo scambio umano ”.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - XForma, la startup che unisce IA e relazioni umane: il caso di successo premiato in Italia e Usa

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