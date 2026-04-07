Una nuova startup mira a ridurre l’isolamento tra le persone anziane, collegandole a giovani adulti tramite un sistema di abbinamento. La piattaforma associa utenti in base alle passioni e alla prossimità geografica, facilitando incontri e interazioni tra le due fasce di età. La fondatrice ha spiegato che l’obiettivo è creare un ponte tra generazioni diverse, offrendo opportunità di socializzazione e supporto reciproco.

Carlotta Conversi ha fondato CONGEN, una startup che combatte l’isolamento degli over 65 collegandoli a giovani tra i 18 e i 35 anni attraverso un sistema di abbinamento basato su passioni e vicinanza geografica. L’iniziativa nasce per colmare un vuoto relazionale profondo. Giulia Amici, studentessa di 22 anni, è una delle ottanta persone coinvolte nel progetto. La sua esperienza inizia da un legame familiare: una nonna austriaca rimasta sola in Austria mentre i nipoti vivono in Italia. Il dolore di chi non parla con nessuno per ore ha spinto Giulia a candidarsi per un tirocinio proposto dall’Università di Tor Vergata. Il suo obiettivo è trasformare l’affetto verso la propria famiglia in un supporto concreto per altri anziani nella stessa condizione di solitudine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop alla solitudine: la startup che unisce giovani e over 65

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