Durante le festività pasquali, sono state pubblicate nuove immagini dei figli di Harry e Meghan Markle, mostrando un evidente cambiamento rispetto al passato. Meghan ha utilizzato i social media per condividere momenti della vita familiare, offrendo ai follower uno scorcio sulla quotidianità dei figli. Le fotografie sono state pubblicate online, senza ulteriori dettagli o commenti da parte della famiglia.

Meghan Markle ha scelto ancora una volta i social per offrire uno sguardo sulla vita privata della sua famiglia. In occasione delle festività pasquali, la moglie del Principe Harry ha pubblicato foto e video che raccontano momenti trascorsi nella residenza di Montecito, in California, insieme ai figli, il Principe Archie, 6 anni, e la Principessa Lilibet, 4. Le immagini mostrano un clima domestico e rilassato, lontano dai protocolli della vita reale britannica. Con un semplice messaggio di auguri (“Buona Pasqua!”), la Duchessa di Sussex ha accompagnato contenuti che la ritraggono impegnata nelle attività quotidiane, tra cui la cura del pollaio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry e Meghan a Pasqua, le nuove immagini dei figli mostrano un grande cambiamento

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