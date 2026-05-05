WWE | Kairi Sane potrebbe tornare a Backlash

La wrestler giapponese, recentemente licenziata dalla WWE, potrebbe tornare a partecipare all’evento Backlash. Non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di possibili sviluppi futuri che coinvolgono il suo ritorno in occasione di questa competizione. La situazione rimane in sospeso, senza annunci ufficiali né dichiarazioni da parte della WWE o della stessa atleta.

Il licenziamento di Kairi Sane dalla WWE potrebbe non aver chiuso ogni discorso tra la wrestler giapponese e la compagnia di Stamford. Secondo quanto trapela dal backstage, l’addio post- WrestleMania 42 potrebbe non essere stato l’ultimo capitolo, almeno nel breve termine. L’indiscrezione di Bryan Alvarez sul ritorno a Backlash. A riferirlo è Bryan Alvarez di F4WOnline, che ha condiviso con i propri abbonati su X una soffiata interessante. Secondo quanto raccolto dal giornalista, all’interno della WWE si ritiene ci sia una probabilità non trascurabile di rivedere Kairi Sane sabato a Backlash, il PLE in programma a Tampa, in Florida: “All’interno della WWE, si pensa ci sia una possibilità superiore al 50% che Kairi si presenti a Backlash almeno per chiudere quella storyline”, ha scritto Alvarez.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Kairi Sane WWE Drama Is Insane

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